Лионель Месси не готов идти на сокращение зарплаты в «ПСЖ». Он получает € 38 млн в год

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пока не принял решения о продлении контракта с парижанами. Текущее соглашение футболиста истекает ближайшим летом, до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» аргентинец не будет принимать окончательного решения, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, очередной вылет парижского гранда из Лиги чемпионов может повлиять на ситуацию с продлением соглашения. Также сообщается, что звёздный форвард не намерен соглашаться на сокращение зарплаты, которая на данный момент составляет около € 38 млн в год.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл сообщил, что его команда заинтересована в услугах капитана сборной Аргентины.

Новость по теме Лионель Месси не готов идти на сокращение зарплаты в «ПСЖ». Он получает € 38 млн в год

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