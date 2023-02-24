Лионель Месси не готов идти на сокращение зарплаты в «ПСЖ». Он получает € 38 млн в год
Поделиться
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пока не принял решения о продлении контракта с парижанами. Текущее соглашение футболиста истекает ближайшим летом, до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» аргентинец не будет принимать окончательного решения, сообщает Onze Mondial со ссылкой на Le Parisien.
По информации источника, очередной вылет парижского гранда из Лиги чемпионов может повлиять на ситуацию с продлением соглашения. Также сообщается, что звёздный форвард не намерен соглашаться на сокращение зарплаты, которая на данный момент составляет около € 38 млн в год.
Ранее главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл сообщил, что его команда заинтересована в услугах капитана сборной Аргентины.
Новость по темеЛионель Месси не готов идти на сокращение зарплаты в «ПСЖ». Он получает € 38 млн в год
Лучшие исполнители штрафных в современном футболе
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
22:23
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:40
-
19:38
Партнерский контент