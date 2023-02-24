Сергей Гуренко: у Дзюбы было два стопроцентных момента. Чуть не хватило свежести

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру железнодорожников в кубковом матче со «Спартаком» (0:1), а также поделился мнением о выступлении форварда Артёма Дзюбы в дебютном матче за красно-зелёных.

«Первый тайм «Локомотив» провёл очень слабо. Как только во втором тайме добавили в движении, дали меньше пространства «Спартаку», стали играть более агрессивно, и у «Спартака» тоже стали возникать большие проблемы. Футболисты «Локомотива» бились за результат. А в первом тайме такое чувство, что они были какие-то зажатые. Слишком осторожно играли.

Как оценю дебют Артёма Дзюбы? Вы сами видели, что у него было два стопроцентных момента. Дзюба попал в штангу, а в другом моменте, может быть, чуть-чуть не хватило свежести. Возможно, он не готов ещё играть два тайма на максимуме. Но Дзюба много отрабатывал в обороне и помогал защите. Считаю, что его надо больше использовать. Ему надо больше располагаться по центру, а не сваливаться на фланги. Всё-таки Дзюба — игрок штрафной площади, что он и показал. Он способен там навязать борьбу, принять мяч, загородить, сбросить. И в подыгрыше хорош, и в завершении. Но именно в штрафной площади.

С таким составом у «Локомотива» нет права вылетать? Я не знаю, как с таким составом можно было попасть в такую ситуацию. Мне кажется, что была проблема в физической готовности футболистов. Думаю, что в «Локомотиве» анализируют и видят, что с 70-й минуты команда проваливала все матчи. Если поправят самую главную проблему физической подготовки, то однозначно «Локомотив» не вылетит. Шансов нет вылететь», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ команда Михаила Галактионова имеет в активе 13 очков и занимает 14-ю позицию.