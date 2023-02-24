Зуев: лучше возвращения в «Крылья Советов» не придумаешь

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев оценил свой дебют за самарский клуб в матче четвертьфинала Кубка России с «Динамо».

«Честно сказать, лучше возвращения даже не придумаешь. Очень счастлив. Нужно продолжать дальше в том же духе. Возможно, тренеры очень сильно повлияли на игру. Мне сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, да, замены повлияли. Но, с другой стороны, забитый мною гол – это стечение обстоятельств. Коля Рассказов отдал, я ударил и забил.

Я как пришёл в команду, сразу отметил, что тут очень крутые болельщики. И сегодня это подтвердилось. Когда я здесь играл ранее, я это видел, чувствовал. Я вижу только хорошее. И мне кажется, все на матче видели, что реально хорошие, тёплые болельщики. Но понятно, что все люди разные, у всех своё мнение», – цитирует Зуева Metaratings.