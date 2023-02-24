Главный тренер «Ахмата»: Агаларову надо доказать клубу, что мы взяли бомбардира

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о планах по использованию нападающего грозненского клуба Гамида Агаларова.

«Мы наигрывали Гамида Агаларова в контрольных матчах. Мы довольными всеми нападающими, в том числе Володей Ильиным, который на этих сборах больше использовался на позициях атакующего хавбека, справа, слева. Мы же понимаем, что Гамид — лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата. Надо дать возможность человеку доказать в первую очередь самому себе и клубу, что мы взяли бомбардира. Он хорошо проявил себя на сборах, мы на него рассчитываем.

Весенний этап более сложный. Клубы усиливаются, консолидируются, решают локальные задачи. Команды, которые в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, становятся более опасными, вгрызаются за каждое очко. Мы хотим бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать. Настрой у всех боевой, ребята настроены, будем биться, а там поле рассудит», — цитирует Ташуева пресс-служба клуба.