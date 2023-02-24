Альмирон продлил контракт с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон продлил контракт с «сороками» до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/2022 Альмирон принял участие в 20 матчах «Ньюкасла» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 16 млн.

После 23 сыгранных матчей «Ньюкасл» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В активе «сорок» 41 очко. Ранее сообщалось, что «сороки» готовы рассмотреть предложения по 29-летнему парагвайцу в летнее трансферное окно.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» гостил у «Ньюкасла». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.