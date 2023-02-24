Борис Игнатьев: ЦСКА провёл идеальный матч с «Краснодаром»? Идеальных матчей не бывает

Известный тренер Борис Игнатьев оценил игру команд в кубковом матче между ЦСКА и «Краснодаром», а также оценил работу армейцев во время зимнего трансферного окна.

«ЦСКА провёл идеальный матч с «Краснодаром»? Идеальных матчей не бывает, но игра получилось хорошей для армейцев. На фоне многих матчей, которые наши команды проводили на сборах, по качеству это одна из лучших игр.

Как оценю физические кондиции армейцев? Для этого времени года хорошее у команды состояние. Армейцы выдержали игровое напряжение на протяжении всего времени матча. Они держали хороший темп, что тоже бывает редко для этого времени года. ЦСКА имел серьёзное преимущество перед соперником, лучше выглядел и делал все осмысленно. Все задумки подкреплялись хорошим исполнением. Всё это и дало такую крупную победу. Мне понравилось тактическое воплощение Федотова, как действовали два инсайда – Медина и Карраскаль. Это было загадкой для соперника.

Как мне «Краснодар» во главе с новым тренером? Южане в поисках. У них новый тренер. Молодые футболисты пока нащупывают игру, пытаются выстроить химию. Но пока не всё получается. Отдельной фигурой в команде стоит Сафонов. Остальное пока фрагментарно. По этой игре было много разрозненных действий и мало единения. А ведь именно этим «быки» выгодно отличались раньше. Пока они не очень понимают, как совместить всё вместе. На это надо время, а в команде много молодежи и новых людей.

Игра Акинфеева, а не Торопа, в матче Кубка? В ЦСКА не смотрят на турниры. Они дают возможность Акинфееву играть тогда, когда ему надо с точки зрения лучшей подготовки к сезону. Они соблюдают принцип постепенности и подводят Игоря к наилучшей игровой форме. Не думаю, что в команде делят матчи на важные и не очень. Так не бывает.

Не маловато ли будет армейцам только одного усиления в линию обороны в лице Агапова? Пока им хватает. Они показывают это. Рынок – это не просто пошёл и купил. Это отражение внутреннего состояния команды. Что сегодня нужно, то они и берут. Армейцы всегда выгодно отличались такой работой. Они редко ошибались в селекции. Если кого-то брали, то этот футболист был крайне необходим.

Не станет ли для армейцев проблемой, что они не купили нового форварда? Вчера даже Заболотный показал свое умение. Он вышел со скамейки и тут же забил прекрасный мяч. Для Лиги чемпионов, наверное, нужны покупки, а вчера футболисты ЦСКА показали, что Федотов управляется и с имеющимися кадрами.

Прогноз на ответный матч? Армейцы понимают, что такое прагматика в футболе. Они сделают все, чтобы довести это противостояние до логического завершения», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».