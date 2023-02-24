Форвард «Барселоны» Фати пропустит матч с «Альмерией» из-за ушиба прооперированного колена

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил ушиб левого колена на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в социальных сетях. 20-летний футболист пропустит матч 23-го тура чемпионата Испании с «Альмерией».
«Ансу Фати получил ушиб левого колена во время сегодняшней тренировки. Он выбыл, а его возвращение определит выздоровление», — сказано в заявлении «Барселоны».
Вероятно, Фати успеет восстановиться к первому матчу полуфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится 2 марта на «Сантьяго Бернабеу». Ансу должен пропустить несколько дней, но больше из-за осторожности: Фати получил удар в колено, которое было прооперировано.
Матч «Альмерия» — «Барселона» состоится 26 февраля. Начало: 20:30 мск.
Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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