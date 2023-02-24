Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии». Он передвигался без костылей

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, который получил серьёзную травму, катаясь на лыжах после чемпионата мира в Катаре, впервые посетил командное собрание мюнхенцев. Примечательно, что вратарь передвигался без помощи костылей.
Напомним, недавно голкипер дал интервью, в котором раскритиковал руководство «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича, с которым работал долгое время. По сообщениям СМИ, это спровоцировало конфликт Нойера с главным тренером чемпионов Германии Юлианом Нагельсманом.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги в текущем сезоне, набрав в 21 матче 43 очка, однако столько же баллов имеют дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион», мюнхенцы имеют преимущество лишь по дополнительным показателям.
- 25 февраля 2023
-
00:02
- 24 февраля 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:59