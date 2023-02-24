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Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии». Он передвигался без костылей

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии». Он передвигался без костылей
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Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, который получил серьёзную травму, катаясь на лыжах после чемпионата мира в Катаре, впервые посетил командное собрание мюнхенцев. Примечательно, что вратарь передвигался без помощи костылей.

Напомним, недавно голкипер дал интервью, в котором раскритиковал руководство «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича, с которым работал долгое время. По сообщениям СМИ, это спровоцировало конфликт Нойера с главным тренером чемпионов Германии Юлианом Нагельсманом.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги в текущем сезоне, набрав в 21 матче 43 очка, однако столько же баллов имеют дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион», мюнхенцы имеют преимущество лишь по дополнительным показателям.

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