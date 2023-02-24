Икер Касильяс прокомментировал завершение карьеры Серхио Рамоса в сборной Испании

Бывший вратарь Икер Касильяс, игравший вместе с защитником Серхио Рамосом в мадридском «Реале» и сборной Испании, прокомментировал решение 36-летнего футболиста завершить карьеру в национальной команде.

«Спасибо за все! Ты — легенда», — написал Касильяс в «Твиттере», сопроводив слова фотографией Рамоса с трофеем чемпионата мира и двумя с чемпионата Европы. Это награды, которые Рамос выиграл со сборной Испании.

Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании 23 февраля. Защитник сообщил, что с ним связался главный тренер команды Луис де ла Фуэнте и сообщил, что не рассчитывает на игрока «ПСЖ». После этого Рамос принял решение завершить выступления за сборную, хотя последний матч за Испанию (из 180) он провёл ещё в марте 2021 года.

Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии». Видеоролик: