Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» в Самаре посетили более 7 тысяч зрителей
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Первый матч в рамках четвертьфинала Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Динамо», который прошёл на «Солидарность Арене», посетили 7300 болельщиков. Это была первая игра после возобновления сезона. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
«Несмотря на мороз, вы пришли на стадион и поддерживали нас от первой до последней минуты. Спасибо вам! Это наша общая победа», — говорится в сообщении, опубликованном в клубных ресурсах.
Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» состоится в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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