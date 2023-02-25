Пименов: в матче с «Локо» впечатлили Пруцев, Мелёшин, Зиньковский и блондинчик — Игнатов

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов после кубкового матча между железнодорожниками и «Спартаком» (0:1) рассказал, какие игроки красно-белых впечатлили его своей игрой.
«Меня впечатлили Пруцев, Мелёшин, Зиньковский — Антон постоянно действует на смене ритма, открывается, нестандартно действует. В плане игрового мышления все повзрослели. Также отмечу блондинчика — Игнатова. В первом тайме матча с «Локомотивом» они просто раздавили соперника», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».
Единственный гол в первой игре двухматчевого противостояния забил Данил Пруцев. Ответная встреча состоится 27 февраля на домашней арене красно-белых.
В турнирной таблице РПЛ команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию, набрав в 17 матчах 36 очков. Отставание от «Зенита» составляет шесть очков.
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