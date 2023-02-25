Андрей Каряка: празднование Писарского? Красавчик, гол забил и зрителей порадовал

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка подвёл итоги после матча Кубка России между самарским клубом и «Динамо», высказался о шансах команд перед ответной встречей и похвалил форварда «Крыльев» Владимира Писарского, который дебютный мяч за команду отпраздновал оригинальным образом, представ в образе дирижёра.

«Матч получился достаточно интересным. В первом тайме «Динамо» чуть острее атаковало. У «Крыльев» были неплохие подходы. Писарский проявил себя неплохо, забил гол, подтвердил свои бомбардирские качества. Рассказов и Зуев вышли хорошо на замену. У Осинькина будет приятная головная боль, кого поставить на следующий матч. Футболисты самарской команды показали достаточно качественный футбол. «Динамо» не повезло в завершающей стадии.

У кого больше шансов на проход в следующую стадию Кубка? Наверное, шансов чуть больше у «Динамо», но если будет искромётный футбол в исполнении «Крыльев» во втором матче, то шансы 50 на 50.

Празднование Писарского после забитого мяча? Отличное празднование, ничего такого не было. Холодно, поэтому надо было зрителей чуть встряхнуть, чтобы они не мёрзли на стадионе. Красавчик, что ещё надо от форварда. Гол забил и зрителей порадовал», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».