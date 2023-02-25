«Лилль» одержал волевую победу над «Брестом» в стартовом матче 25-го тура Лиги 1

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» принимал «Брест» на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Пьера Гайуста зафиксировал волевую победу «догов» со счётом 2:1.
Уже на восьмой минуте «Брест» сумел выйти вперёд: собственные ворота поразил португальский защитник хозяев Тьягу Джало. «Лилль» сумел отыграться лишь на исходе часа игры – мяч на свой счёт записал Бафоде Диаките, а результативную передачу оформил Эдон Жегрова. Спустя 20 минут после паса Анхеля Гомеса бразильский защитник «догов» Алешандро принёс своей команде победу.
«Лилль» набрал 44 очка и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. «Брест» (20) – остался на 16-м месте, но по итогам тура команда может опуститься в зону вылета – сразу несколько клубов имеют шанс обойти «Брест».
Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ» — столичная команда набрала 57 очков.
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