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«Лилль» одержал волевую победу над «Брестом» в стартовом матче 25-го тура Лиги 1

«Лилль» одержал волевую победу над «Брестом» в стартовом матче 25-го тура Лиги 1
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Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» принимал «Брест» на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Пьера Гайуста зафиксировал волевую победу «догов» со счётом 2:1.

Уже на восьмой минуте «Брест» сумел выйти вперёд: собственные ворота поразил португальский защитник хозяев Тьягу Джало. «Лилль» сумел отыграться лишь на исходе часа игры – мяч на свой счёт записал Бафоде Диаките, а результативную передачу оформил Эдон Жегрова. Спустя 20 минут после паса Анхеля Гомеса бразильский защитник «догов» Алешандро принёс своей команде победу.

«Лилль» набрал 44 очка и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. «Брест» (20) – остался на 16-м месте, но по итогам тура команда может опуститься в зону вылета – сразу несколько клубов имеют шанс обойти «Брест».

Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ» — столичная команда набрала 57 очков.

Франция - Лига 1. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Джало – 8'   1:1 Диаките – 60'   2:1 Алешандро – 80'
Удаления: нет / Камара – 90+5'
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