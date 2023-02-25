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«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» поделили очки в матче АПЛ

«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» поделили очки в матче АПЛ
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Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Счёт в игре на 23-й минуте открыл Пабло Сарабия. Ему ассистировал Рауль Хименес. Во втором тайме Манор Соломон после передачи Энтони Робинсона восстановил равенство на табло.

«Дачники» после 25 туров занимают шестое место в английском национальном первенстве. Команда Марку Силвы набрала 39 очков. Выше них в турнирной таблице расположились «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Волки», в свою очередь, находятся на 15-й позиции (23). Последнее место занимает «Саутгемптон».

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Сарабия – 23'   1:1 Соломон – 64'
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