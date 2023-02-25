«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» поделили очки в матче АПЛ

Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Счёт в игре на 23-й минуте открыл Пабло Сарабия. Ему ассистировал Рауль Хименес. Во втором тайме Манор Соломон после передачи Энтони Робинсона восстановил равенство на табло.

«Дачники» после 25 туров занимают шестое место в английском национальном первенстве. Команда Марку Силвы набрала 39 очков. Выше них в турнирной таблице расположились «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Волки», в свою очередь, находятся на 15-й позиции (23). Последнее место занимает «Саутгемптон».