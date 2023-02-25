«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» поделили очки в матче АПЛ
Поделиться
Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в игре на 23-й минуте открыл Пабло Сарабия. Ему ассистировал Рауль Хименес. Во втором тайме Манор Соломон после передачи Энтони Робинсона восстановил равенство на табло.
«Дачники» после 25 туров занимают шестое место в английском национальном первенстве. Команда Марку Силвы набрала 39 очков. Выше них в турнирной таблице расположились «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Волки», в свою очередь, находятся на 15-й позиции (23). Последнее место занимает «Саутгемптон».
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
01:03
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:16
-
00:02
- 24 февраля 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:34
Партнерский контент