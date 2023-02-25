Каземиро сравнил уровень игры в АПЛ и Ла Лиге

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что в английской Премьер-лиге играть сложнее, чем в чемпионате Испании.
«Я не хочу недооценивать Ла Лигу, но в АПЛ матчи гораздо более сложные, больше движения.
В Испании обычно предпочитают тики-таку. Здесь же больше переходов владения, больше атакующих движений.
Я хочу, чтобы меня знали здесь как игрока, который выигрывает чемпионаты. Это самое важное. Мы знаем, что завоёвывать титулы трудно, особенно в Премьер-лиге, где каждая игра тяжелая. Но я хочу этого добиться. Это нелегко, мы знаем. Премьер-лига — самый сложный чемпионат в мире», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Каземиро выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год.
30-летний бразилец стал игроком английского клуба 22 августа 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 70,65 млн. Футболист подписал соглашение с новой командой на четыре сезона.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»:
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