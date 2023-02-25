Хави обратился к игрокам «Барселоны» на тренировке после поражения в матче с «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл тренировку команды после поражения в матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Каталонская команда покинула турнир.

Во время тренировочных занятий испанский специалист уделил особое внимание мотивационной части коллектива, сообщает Barca Universal со ссылкой на Sport. Хави попытался донести мысль игрокам, чтобы они не сбавляли темп и не переживали из-за поражения в матче с «МЮ». Главный тренер «сине-гранатовых» стремится продолжить победную динамику в Ла Лиге.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на восемь очков.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: