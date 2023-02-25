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«Аль-Наср» хочет подписать контракт с Серхио Рамосом. Клуб связался с окружением игрока

«Аль-Наср» хочет подписать контракт с испанским защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.

Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением футболиста и сообщило о желании подписать с ним трудовое соглашение, сообщает Marca.

Экс-капитану «Реала» и сборной Испании комфортно в «ПСЖ», но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хотел подписать хавбека «Реала» Луку Модрича, но получил отказ.

Напомним, португалец Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком до 2025 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

«Аль-Наср» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, однако у коллектива из Эр-Рияда игра в запасе. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет одно очко.

«Си!» от фанатов «Аль-Насра»: