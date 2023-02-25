«Аль-Наср» хочет подписать контракт с Серхио Рамосом. Клуб связался с окружением игрока

«Аль-Наср» хочет подписать контракт с испанским защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.
Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением футболиста и сообщило о желании подписать с ним трудовое соглашение, сообщает Marca.
Экс-капитану «Реала» и сборной Испании комфортно в «ПСЖ», но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хотел подписать хавбека «Реала» Луку Модрича, но получил отказ.
Напомним, португалец Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком до 2025 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
«Аль-Наср» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, однако у коллектива из Эр-Рияда игра в запасе. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет одно очко.
- 25 февраля 2023
-
03:04
-
02:52
-
02:41
-
02:15
-
02:02
-
02:00
-
01:58
-
01:54
-
01:03
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:16
-
00:02
- 24 февраля 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:23