Эмилиано Мартинес: Ди Мария принёс Аргентине победу в финале ЧМ-2022

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес считает вингера «Ювентуса» Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Мы сделали это все командой. Многие индивидуальные игроки справились с задачей. Ребята, которые играли на своём первом чемпионате мира, включая меня, знали, как снять давление и наслаждаться.

Очевидно, что 10-й номер помогал нам в каждой игре. Я сказал Месси, чтобы он перестал уже получать звание игрока матча. Потому что он становился им каждую игру, я сказал ему оставить что-нибудь беднягам (смеётся).

Мы очень хорошо помогали ему, а Анхелито Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был нашим лучшим игроком. Вам нужны люди, которые выделяются в ключевые моменты. Такие, как Алексис Мак Аллистер в финале.

Когда Ди Мария покидал поле, я аплодировал ему, потому что считаю, что он принёс нам победу в финале чемпионата мира», – приводит слова Мартинеса ESPN.

Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ: