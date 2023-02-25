Газзаев: ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы армейцев во второй части сезона.

«ЦСКА сейчас на пятом месте. Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно», -приводит слова Валерия Газзаева «Спорт-Экспресс».

Накануне ЦСКА в Кубке России обыграл «Краснодар» со счётом 3:0.