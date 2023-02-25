Хорхе Карраскаль: ЦСКА способен выиграть Кубок России в этом году

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил шансы столичного клуба выиграть Фонбет Кубок России в 2023 году.

«Способен ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом году? Да. Я думаю, что да. У нас есть шансы, будем делать все возможное для этого», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Напомним, 23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:0.

Голами в составе армейцев отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

В других парах 1/4 финала пути РПЛ встречаются «Спартак» и «Локомотив», «Динамо» и «Крылья Советов», а также «Урал» и «Ростов».