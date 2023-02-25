Бабаев рассказал о переговорах с легионерами ЦСКА по поводу продолжения карьеры в России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что на сегодняшний день никто из легионеров, выступающих за армейцев, не выражал желания прервать контракт с московским клубом.

«Все пришедшие ребята, помимо спортивной составляющей, оставляют очень приятное впечатление с человеческой точки зрения. Никаких серьёзных сложностей не возникало. Да, были разговоры. Пытались объяснить, что и как, насколько пребывание в России для них безопасно. Уверяли: никаких оснований покидать нашу страну с этой точки зрения нет. Нашли понимание», — приводит слова Бабаева Sport24.

Напомним, 23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:0. Голами в составе армейцев отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.