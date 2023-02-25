Бабаев рассказал о переговорах с легионерами ЦСКА по поводу продолжения карьеры в России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что на сегодняшний день никто из легионеров, выступающих за армейцев, не выражал желания прервать контракт с московским клубом.
«Все пришедшие ребята, помимо спортивной составляющей, оставляют очень приятное впечатление с человеческой точки зрения. Никаких серьёзных сложностей не возникало. Да, были разговоры. Пытались объяснить, что и как, насколько пребывание в России для них безопасно. Уверяли: никаких оснований покидать нашу страну с этой точки зрения нет. Нашли понимание», — приводит слова Бабаева Sport24.
Напомним, 23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:0. Голами в составе армейцев отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
- 25 февраля 2023
-
04:34
-
04:24
-
04:12
-
03:59
-
03:49
-
03:46
-
03:45
-
03:40
-
03:04
-
02:52
-
02:41
-
02:15
-
02:02
-
02:00
-
01:58
-
01:54
-
01:03
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:16
-
00:02
- 24 февраля 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10