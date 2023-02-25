В ЦСКА прокомментировали ситуацию с задолженностью «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации относительно долга «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича.

«Насколько проблематичная ситуация с задержками по выплате денег «Вест Хэмом» за Влашича для жизни клуба? Конечно, это проблема. Если добавить задолженность «Удинезе» за Яку Бийола, получается сумма, которая могла бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА. Она влияет на принятие решений. Вынуждены частично корректировать бюджет.

Тем не менее твёрдо стоим на ногах, есть финансовая стабильность. При этом не учитывать такой серьёзный долг перед нами невозможно", — приводит слова Бабаева Sport24.

25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за английскую команду он забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. Сейчас Влашич выступает на правах аренды за итальянский «Торино».