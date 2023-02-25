Комличенко заявил, что хотел бы побороться с Дзюбой за рекорд по голам в РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что хотел бы побороться с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой за рекорд по количеству голов в истории РПЛ.

На данный момент в списке бомбардиров РПЛ лидирует Дзюба, игрок забил 148 голов. У Комличенко на данный момент в активе 22 мяча, из них семь — в нынешнем сезоне.

«Хотел бы установить рекорд РПЛ, как сделал в Чехии в своё время? Конечно. Это тяжело, но почему нет? Важно хорошо начать сезон. Наверное, это цель номер один. Очень хочется, обязательно буду к этому стремиться. Другое дело, что хочется и можется — это разные вещи. Валерий Георгиевич перед турниром хорошо объяснил разницу между задачами и целями. Папа мой постоянно следит за статистикой, обновляет, мне отправляет. Говорит, допустим, до сотни голов в РПЛ осталось столько‑то и столько‑то.

Реально ли побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ? Всё реально, от головы же всё идет. Если килограмм скину, вообще попрёт (смеётся). Цифра очень серьёзная, но почему бы и нет? Понятно, что если забиваешь по одному в год, то мечтать о таком — не вариант. А мне было бы интересно попробовать", — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».