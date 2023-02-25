Быстров: Головин топчется на одном месте
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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров по итогам ответного матча 1/16 финала плей‑офф Лиги Европы «Монако» — «Байер» оценил текущий уровень игры полузащитника монегасков Александра Головина.
«Основная его проблема, что он очень часто травмируется. Выходит на пик формы и опять травма. Если бы он провел один стабильный сезон без травм, то вырос бы. А так он топчется на одном месте», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
«Монако» и «Байер» в раунде плей-офф Лиги Европы одержали друг над другом гостевые победы с одинаковым счётом 3:2. Ответный матч проходил на домашней арене монегасков. По итогам экстра-тайма команды не сумели выявить сильнейшего, а в серии пенальти удачливее оказалась немецкая команда, которая вышла в следующий раунд.
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