Канчельскис: победа «МЮ» над «Барселоной» похожа на игру 94-ого года

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от победы манкунианцев над «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я очень рад этой победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Я смотрел этот матч и, безусловно, это было потрясающее выступление команды. Это было очень похоже на игру 94-ого года, когда мы стали чемпионами и завоевали кубок Англии.

Я являюсь не только фанатом «Манчестер Юнайтед», но и сам прошел этот путь сам как игрок и переживаю за команду. Моя связь с клубом очень сильная, и я всегда следил за его успехами. Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» еще много раз порадует своих болельщиков и продолжит побеждать.

Что касается моего визита на базу Манчестера, то пока я не смог туда попасть, потому что улетел в Москву. Но я продолжаю работать над этим и надеюсь, что в ближайшее время мне удастся посетить базу и пообщаться с командой и тренерским штабом», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.