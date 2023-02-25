Кавазашвили о Черчесове: он порядочный, честный, прямой человек

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о российском тренере Станиславе Черчесове, а также поразмышлял о шансах «Ференцвароша» в Лиге Европы.

«Вы и сами знаете, что «Байер» — очень сильная команда. Не знаю, сумеет ли «Ференцварош» оказать им сопротивление. Дома венгры ещё могут за счет своих болельщиков навязать борьбу. Ну и вообще Черчесов собрал крепкую команду, которая в родных стенах может выцарапать победу. А вот на выезде вряд ли, потому что «Байер» очень силён.

Сильнейшая сторона команд Черчесова (в том числе сборной России) в том, что футболисты являются партнёрами на поле: они друг друга понимают, выручают и нацелены на атаку. Это футбол, который на чемпионате мира 2018 года принёс нам достаточно хороший результат. Считаю, это был успех. Если бы не промашка Смолова с пенальти, я более чем уверен, что команда повторила бы успех сборной СССР 1966 года, когда мы в Англии заняли четвертое место. Но Смолов не дал эту возможность нашей стране.

Единственное, у меня были претензии к моему другу Черчесову по чемпионату Европы в 2021‑м, и я откровенно их высказывал. Особенно после того как он провел жуткую пресс‑конференцию с журналистами. Лучше бы он промолчал, не стал бы обвинять других. Вообще надо было просто отказаться от пресс‑конференции. Его никто не заставил бы. Но сейчас, как и всегда, желаю ему удачи в Лиге Европы. Он порядочный, честный, прямой человек. Он не юлит никогда ни перед кем, за что я его очень уважаю», — приводит слова Черчесова Матч ТВ.