Серхио Рамос опубликовал пост с призывом помочь беженцам из Украины

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал фото, на котором он одет в толстовку с рисунком украинской девушки. Испанский футболист призвал оказывать помощь беженцам из Украины.

«Мы можем и дальше помогать этим ребятам. Мы не можем о них забывать», — написал Рамос под фотографией в одной из социальных сетей.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

Рамос, являющийся рекордсменом по сыгранным матчам за сборную Испании (180), объявил о завершении карьеры в национальной команде 23 февраля.

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