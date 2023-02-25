Газзаев — о победе ЦСКА: «Краснодару ещё повезло. Как можно так играть в обороне?

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о победе московского клуба над «Краснодаром» в первом матче 1/4 Кубка России со счётом 3:0.
«На поле была только одна команда. ЦСКА сыграл блестяще! Армейцы показали, что хорошо готовы физически, доминировали практически все 90 минут. В первом тайме армейцы просто разорвали соперника. Счёт мог бы быть гораздо крупнее.
Что с Краснодаром? У меня нет объяснения. Вообще не увидел, что команда хотела сделать в этом матче, не увидел рисунка игры. Вспомните, сколько отличных моментов создали москвичи. «Краснодар» произвёл просто удручающее впечатление. Как говорится, без комментариев. В первой части сезона у южан хоть что-то просматривалось. А сегодня какая-то пустота! Такое ощущение, что по своему уровню ЦСКА был на три головы выше «Краснодара». Армейцы сыгранны, создают голевые ситуации, комбинируют, хороши в единоборствах, плотно действуют в обороне. Так что результат, конечно, закономерен. Но гостям ещё повезло, что они пропустили всего три мяча. У одного Карраскаля было три выхода один на один. Как можно так «Краснодару» играть в обороне?
Не стоит делать глобальных выводов по одной игре. Но сегодня нужно признать, что армейцы выглядели великолепно в физическом плане. Однако кто мешал «Краснодару» подготовиться так же? Все же находились в равных условиях. Вопрос без ответа», — приводит слова Газзаева Спорт-экспресс.
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