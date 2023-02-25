Энцо Фернандес сравнил Лионеля Месси и бога

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о партнёре по сборной Аргентины Лионеле Месси и об эмоциях от игры с ним.

«Он один из тех лидеров, которые всё время настроены позитивно, как в образе, который он подаёт в своей игре, так и на человеческом уровне в раздевалке. Он приземлён и добр ко всем. Он предлагает поддержку всем в команде, от самых больших звезд до молодёжи.

Я очень хорошо осознавал, что он был со мной на всём пути в Катаре, оказывая мне большую моральную поддержку. Это была самая большая мечта – сыграть с Месси. Чтобы продолжить играть в этой команде, чтобы выиграть чемпионат мира, это почти так, как будто бог дал мне огромный подарок. Месси и бог разные? Нет, может быть, и нет», — приводит слова Фернандеса The Guardian.

Напомним, Месси и Фернандес в составе сборной Аргентины стали чемпионами мира в Катаре.

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