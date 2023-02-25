Фанаты «Челси» присылали главному тренеру Поттеру письма с пожеланиями смерти его детей

Несколько болельщиков лондонского «Челси» отправляли главному тренеру синих Грэму Поттеру электронные письма, в которых желали смерти самому английскому специалисту и его детям.
«Несмотря на то, что я слышал и слова поддержки, я получил несколько не очень приятных электронных писем, авторы которых хотели, чтобы я умер, чтобы мои дети умерли, очевидно, такое неприятно получать.
Это своеобразный вызов для меня: «Окей, как я должен себя вести?» Это то, о чём я всегда говорю. Чем выше вы поднимаетесь, тем большее давление на вас оказывается», — приводит слова Поттера Reuters.
Поттер возглавил «Челси» уже по ходу текущего сезона. «Аристократы» занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 23 сыгранных матчей.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
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