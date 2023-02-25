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Сёмин рассказал, почему Гвардиол не оказался в «Локомотиве»

Сёмин рассказал, почему Гвардиол не оказался в «Локомотиве»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему хорватский футболист Йошко Гвардиол не оказался в московском клубе при нём.

«В тот период я задал вопрос про Гвардиола Чорлуке. Он сказал, что его нереально пригласить и забрать, потому что он уже на контроле у больших клубов. Гвардиол своими физическими данными, пониманием игры и очень умными действиями на футбольном поле выделялся. Невооруженным взглядом было видно, что это игрок большого будущего. Не помню, приходил ли я к руководству с вопросом о подписании Гвардиола. Но Чорлука чётко и ясно ответил, что его нереально получить», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Ранее бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал, что тренер железнодорожников Юрий Сёмин проявлял интерес к защитнику тогда ещё молодежной команды загребского «Динамо» Йошко Гвардиолу.

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