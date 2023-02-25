Тарханов: с такой игрой ЦСКА может побороться за тройку

Российский тренер Александр Тарханов оценил игру ЦСКА в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0). Встреча состоялась в четверг, 23 февраля.
«ЦСКА провёл очень сильный матч, вся команда сыграла очень хорошо. Не знаю почему, но «Краснодар» вчера выглядел очень слабо, ЦСКА был намного лучше. Видимо, у «быков» сейчас много новичков, которым нужно сыграться и привыкнуть к требованиям нового тренера. В прошлом году своими ребятами «Краснодар» играл лучше. Что касается ЦСКА, то я думаю, что армейцы при такой игре способны побороться за тройку, а может и за большее. Посмотрим, сезон только возобновился. Все возможно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Ответный матч пройдёт во вторник, 28 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Краснодар» находится на восьмой строчке, заработав 25 баллов.
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