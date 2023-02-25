«Волга» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся ульяновская «Волга» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Волга» в матче 1/8 финала Пути регионов обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1. Ульяновская команда занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги.

«Зенит» занял третье место в группе В Пути РПЛ, где его соперниками были московский «Спартак», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.