«Волга» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск
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В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся ульяновская «Волга» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Волга» в матче 1/8 финала Пути регионов обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1. Ульяновская команда занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги.
«Зенит» занял третье место в группе В Пути РПЛ, где его соперниками были московский «Спартак», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
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