Энцо Фернандес — о своём трансфере в «Челси»: эти цифры не имеют ко мне никакого отношения

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о сумме своего перехода в команду Грэма Поттера и оценил трансферную кампанию лондонского клуба, подписавшего этой зимой восемь игроков.

«Что касается трансферной стоимости, эти цифры не имеют ко мне никакого отношения. Это часть футбола. Моя работа — выходить и выкладываться по максимуму.

Когда вы получаете такое количество молодых парней, у которых всего 20 дней, чтобы узнать друг друга, трудно сразу превратиться в сыгранную команду. Но наш тренерский штаб и главный тренер предоставили нам все необходимые инструменты для этого. Это всего лишь вопрос времени», — приводит слова Фернандеса The Guardian.

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» (€ 121 млн) стал рекордной покупкой в истории английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу хавбека Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» в своё время заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по итогам 23 матчей. В следующем туре подопечные Грэма Поттера сыграют с «Тоттенхэмом».