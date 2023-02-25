Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маклаков: «Спартак» выиграет у «Локомотива» и пройдёт в следующую стадию Кубка России

Маклаков: «Спартак» выиграет у «Локомотива» и пройдёт в следующую стадию Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный актёр, болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о противостоянии красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.

«Матч «Локомотив» — «Спартак» я видел отрезками, поэтому нет никакого впечатления от игры. В ответной встрече «Локомотив» будет напрягаться, но «Спартак» выиграет и пройдёт в следующую стадию Кубка России.

Верю ли, что «Спартак» во второй раз подряд выиграет Кубок России? Конечно. Как я могу не болеть за свою команду? Не могу себе представить болельщиков, которые думают о третьем месте. Это же смешно. Болею за то, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».

Ответный матч состоится в понедельник, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 мск.

Новость по теме
Актёр Маклаков: сделаю Fan ID. Почему я должен страдать, не увидев любимый «Спартак»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023