Маклаков: «Спартак» выиграет у «Локомотива» и пройдёт в следующую стадию Кубка России

Известный актёр, болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о противостоянии красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
«Матч «Локомотив» — «Спартак» я видел отрезками, поэтому нет никакого впечатления от игры. В ответной встрече «Локомотив» будет напрягаться, но «Спартак» выиграет и пройдёт в следующую стадию Кубка России.
Верю ли, что «Спартак» во второй раз подряд выиграет Кубок России? Конечно. Как я могу не болеть за свою команду? Не могу себе представить болельщиков, которые думают о третьем месте. Это же смешно. Болею за то, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».
Ответный матч состоится в понедельник, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 мск.
- 25 февраля 2023
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