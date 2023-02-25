«Почему бразильцев надо беречь? Они должны играть». Угаров — о матче «Волга» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с ульяновской «Волгой» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.

«После длительной паузы главное — результат. Я не думаю, что там будет какая-то замечательная игра. Да, «Зенит» плохо сыграл в Иране с «Сепаханом», но это всё же разные матчи — товарищеские и официальные. Неделя акклиматизации? Я не знаю, почему сейчас так происходит. Раньше последний сбор проводился в странах, где климат примерно такой же, как в России. Мы, например, ездили в Голландию. Сейчас команды тренируются очень далеко и долго. Такое впечатление, что они всё время в отпуске.

Всегда непросто играть против команды, которая ниже уровнем. На холодном поле. Плюс премии, наверное, игрокам «Волги» пообещают за победу. Поддержка зрителей. Ну а так, уровень игроков «Зенита» выше. И, когда говорят про то, что сложный газон, ещё что-то, надо помнить: для хорошего мастера это не проблема. Хороший мастер в Новый год встанет и будет лучший.

Сергей Семак побережёт кого-то из бразильцев? А почему их надо беречь? К нам что, Неймар приехал? Не надо никого беречь. А если россиянин сломается — это можно? Надо выпускать тех, кто может обеспечить результат. Всё время эти разговоры: надо кого-то беречь, нельзя рисковать… Если вы купили игроков, они должны играть. Это как в театре: хорошего партнера не могут задействовать только в одном спектакле, стараются использовать во многих. Не нужно делать из матча с «Волгой» событие мирового масштаба. Для тех, кто живет в Ульяновске, болельщиков местной команды, это, конечно, праздник. Когда они еще «Зенит» увидят? Если только приедут в Петербург. Для игроков «Зенита» — это обычная игра, надо выходить на поле и делать своё дело», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».