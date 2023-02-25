«Это минус для российского футбола». Радченко — о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал новость о предоставлении гражданства Российской Федерации игрокам сине-бело-голубых Малкому и Клаудиньо.
«Теперь на два гражданина России стало больше. Почему бы не быть довольным?
Плюс для «Зенита»? Это минус для российского футбола. Мы до сих пор не можем решить проблему детско-юношеского футбола в такой большой стране и нам приходится натурализовывать иностранцев», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
Вчера, 24 февраля, Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 38 лицам, в число которых вошли и бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 17 матчей.
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