«Это минус для российского футбола». Радченко — о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал новость о предоставлении гражданства Российской Федерации игрокам сине-бело-голубых Малкому и Клаудиньо.

«Теперь на два гражданина России стало больше. Почему бы не быть довольным?

Плюс для «Зенита»? Это минус для российского футбола. Мы до сих пор не можем решить проблему детско-юношеского футбола в такой большой стране и нам приходится натурализовывать иностранцев», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Вчера, 24 февраля, Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 38 лицам, в число которых вошли и бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 17 матчей.