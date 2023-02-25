Клаудиньо: получение российского гражданства — большая честь для меня

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался по поводу получения российского гражданства, поблагодарив петербургский клуб за поддержку.
«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства! Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!» — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».
Вчера, 24 февраля, игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российское гражданство.
В нынешнем сезоне 26‑летний Клаудиньо провел 19 игр в составе «Зенита» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Сегодня, 25 февраля «Зенит» сыграет в Ульяновске с «Волгой» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, начало игры — в 14:30 мск.
- 25 февраля 2023
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