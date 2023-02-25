Роман Бабаев рассказал о сорвавшемся трансфере в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сорвавшемся трансфере нападающего в армейский клуб.

«Футболист на семейном совете, если так можно выразиться, принял решение не переезжать в Россию.

Айюб Эль-Кааби из «Хатайспора»? Я бы не хотел уточнять, все-таки это личный вопрос. С этими вариантами не получилось. Был выбор взять кого-то для количества, чего мы стараемся не делать. Безусловно, трансферные ошибки случались, как и у всех, но все-таки на ошибках учатся. Главный тренер нас в этом поддержал — надо отдать должное, Федотов не пытался любой ценой взять абы кого, и несколько опций сам он посчитал нецелесообразными. Просто количественное прибавление состава вместо усиления ЦСКА неинтересно», — приводит слова Бабаева Sport24.