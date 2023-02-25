В «Торино» заявили, что могут не отпустить Миранчука в сборную России

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что туринский клуб может не отпустить полузащитника команды Алексея Миранчука в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. 23 марта российская национальная команда сыграет на выезде против Ирана.
«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит слова Ваньяти Sport24.
В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С восемью голевыми действиями россиянин занимает первое место по системе «гол+пас» в своей команде в текущем сезоне чемпионата Италии.
«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко в 23 матчах.
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