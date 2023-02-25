«Для мастеров — не проблема!» Роман Широков — о поле на стадионе в Ульяновске

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков оценил состояние поля на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Сегодня, 25 февраля, на нём пройдёт матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся ульяновская «Волга» и санкт-петербургский «Зенит». Начало игры — в 14:30 по московскому времени.

«Нормальное. Для февраля вообще неплохое. А если учесть, что всю ночь здесь шёл снег, то вообще отличное. Для мастеров — не проблема! Реально, нормальное поле», — сказал Широков в видео телеграм-канала Фонбет Кубка России.

«Волга» в матче 1/8 финала Пути регионов обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1. «Зенит» занял третье место в группе В Пути РПЛ, где его соперниками были московский «Спартак», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел».