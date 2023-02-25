«В «Зените» такие же люди». Игрок «Волги» Кубышкин — о предстоящем матче Кубка России

Полузащитник ульяновской «Волги» Илья Кубышкин поделился ожиданиями от предстоящего матча пути регионов Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом», согласившись с тем, что большинство экспертов и болельщиков отдают победу сине-бело-голубым, но отметил, что всё по местам расставит сама игра.
«Будет ли матч с «Зенитом» для меня принципиальным, так как это мой родной клуб? У меня всегда так было: не важно, играл я в клубе-сопернике или нет, настраиваться нужно одинаково на любую игру. «Зениту» — огромное спасибо за опыт, за школу, за поддержку. Но сейчас время уже прошло. Это такой же соперник как любой другой.
Мы – андердог, большинство предсказуемо отдаёт победу «Зениту». Но каждый матч – это желание, старание, красивая игра. В «Зените» — такие же люди, как и мы. Игра рассудит и расставит всё по местам», — приводит слова Кубышкина пресс-служба «Волги».
Матч «Зенита» и «Волги» пройдёт в Ульяновске уже сегодня, 25 февраля. Начало встречи в 14:30 мск.
- 25 февраля 2023
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