Агент Тюкавина: задача Константина — выходить и забивать, он её выполняет

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о матче бело-голубых с «Крыльями Советов» (1:2) в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Крылья Советов» здорово смотрелись — и Писарский, и вся команда, видно, во что они играют. По структуре, качеству игры «Динамо» у меня, честно говоря, есть вопросы, не очень понятна стратегия, чего хотят. По Косте вопросов нет. Очень понравился Гладышев, великолепный голевой пас отдал. В некоторых моментах «Динамо» не должно было допускать таких ошибок в защите.

Тюкавин опять не вышел в основе? Собака лает — караван идёт. Не хочу заострять внимание. Не хочу какой-то жареной подливы. Задача Тюкавина — выходить и забивать, он её выполняет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».