Агент Тюкавина: задача Константина — выходить и забивать, он её выполняет
Поделиться
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о матче бело-голубых с «Крыльями Советов» (1:2) в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Крылья Советов» здорово смотрелись — и Писарский, и вся команда, видно, во что они играют. По структуре, качеству игры «Динамо» у меня, честно говоря, есть вопросы, не очень понятна стратегия, чего хотят. По Косте вопросов нет. Очень понравился Гладышев, великолепный голевой пас отдал. В некоторых моментах «Динамо» не должно было допускать таких ошибок в защите.
Тюкавин опять не вышел в основе? Собака лает — караван идёт. Не хочу заострять внимание. Не хочу какой-то жареной подливы. Задача Тюкавина — выходить и забивать, он её выполняет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
13:38
-
13:21
-
13:17
-
13:08
-
13:03
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:37
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:21
-
12:16
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:55
Партнерский контент