«Волга» — «Зенит»: стартовые составы команд на 1/4 финала Кубка России

Ульяновская «Волга» и санкт-петербургский «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч четвертьфинала Кубка России (Путь регионов). Встреча пройдёт сегодня, 25 февраля, в Ульяновске, на стадионе «Труд имени Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Волги»: Климович, Абазов, Билалов, Данилкин, Дашаев, Камлашев, Кирсанов, Магомадов, Морозов, Д. Рахманов, Дм. Рахманов.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.
Напомним, «Зенит» попал в Путь регионов, заняв третье место в группе со «Спартаком», самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». «Волга» добралась до четвертьфинала турнира, обыграв казанский «Рубин» (2:1), нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) и краснодарскую «Кубань» (2:1).
- 25 февраля 2023
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