«У нас нет оправданий». Кукурелья — о сезоне «Челси»

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья высказался о неудачно складывающемся сезоне для своей команды, отметив, что «аристократы» надеются изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.
«Сезон складывается для нас довольно сложно, потому что в команде произошло достаточно много изменений, появилось много новых игроков. Я думаю, что, возможно, в этом сезоне пришло время начать новую эпоху. Для очень важно играть в Лиге чемпионов. Первая часть сезона прошла для нас не очень хорошо, но сейчас у нас нет оправданий. Нам нужно усердно тренироваться, сосредоточиться на победах и финишировать в четвёрке лучших в лиге», — приводит слова Кукурельи Goal.
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 23 сыгранных матчей.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 25 февраля 2023
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