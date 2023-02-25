«У нас нет оправданий». Кукурелья — о сезоне «Челси»

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья высказался о неудачно складывающемся сезоне для своей команды, отметив, что «аристократы» надеются изменить сложившуюся ситуацию к лучшему.

«Сезон складывается для нас довольно сложно, потому что в команде произошло достаточно много изменений, появилось много новых игроков. Я думаю, что, возможно, в этом сезоне пришло время начать новую эпоху. Для очень важно играть в Лиге чемпионов. Первая часть сезона прошла для нас не очень хорошо, но сейчас у нас нет оправданий. Нам нужно усердно тренироваться, сосредоточиться на победах и финишировать в четвёрке лучших в лиге», — приводит слова Кукурельи Goal.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 23 сыгранных матчей.

Новость по теме Кукурелья: у Мудрика есть всё, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»