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Семак объяснил, почему Клаудиньо не прилетел вместе с «Зенитом» в Ульяновск

Семак объяснил, почему Клаудиньо не прилетел вместе с «Зенитом» в Ульяновск
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо не прилетел вместе с командой в Ульяновск на матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России с местной «Волгой».

«Клаудиньо не прилетел в Ульяновск, потому что качество полей может влиять на определенную группу мышц. Проблемы были и у Мантуана, но он сможет сыграть», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенита» и «Волги» пройдёт сегодня, 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Отметим, что помимо Клаудиньо, в составе «Зенита» отсутствуют также его соотечественники Малком и Родригао, а также колумбиец Вильмар Барриос, получившие дисквалификацию.

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