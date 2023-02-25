Энцо Фернандес: надеюсь, «Челси» выкупит Феликса

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался об игре другого новичка синих Жоау Феликса, который в январе был арендован у «Атлетико».

«Феликс — отличный игрок, просто фантастический, не так ли? Он обладает впечатляющим набором качеств, что делает его ключевой фигурой для нашей команды. Надеюсь, летом «Челси» сделает всё возможное, чтобы он остался здесь.

Жоау позвонил мне, когда я приехал сюда, чтобы спросить, может ли он чем-нибудь помочь. Когда ты с кем-то ладишь, это всегда помогает на поле», — приводит слова Фернандеса The Guardian.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по итогам 23 матчей. В следующем туре подопечные Грэма Поттера сыграют с «Тоттенхэмом».