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«Крутое достижение, можно поаплодировать». Нигматуллин — о 350 сухих матчах Акинфеева

«Крутое достижение, можно поаплодировать». Нигматуллин — о 350 сухих матчах Акинфеева
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о достижении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который провел 350-й сухой матч в карьере. 23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

36-летний Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. Всего за армейцев голкипер сыграл 724 матча. В текущем сезоне капитан ЦСКА провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Кубке России. Контракт легендарного вратаря с родной командой заканчивается летом 2024 года. Акинфеев является шестикратным чемпионом России.

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