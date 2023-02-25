Игнатьев: «Ференцварош» Черчесова может побороться за победу в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал наставника венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова после жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, заявив, что команда российского специалиста может побороться за победу в турнире.

«Очень хочу, чтобы Черчесов поддержал имидж российского тренерского цеха и двигался дальше. Он максималист, в его характере есть всё, чтобы бороться за самые высокие места. Станислав умеет работать с людьми, у него железная воля и сильный характер.

Не очень внимательно слежу за «Байером», но точно знаю, что Черчесов даст бой и в этом противостоянии продумает всё до мелочей. «Ференцварош» уже забрался достаточно высоко. Конечно, они могут побороться за победу в Лиге Европы, но нельзя гарантировать, что это точно произойдёт», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».