Игнатьев: «Ференцварош» Черчесова может побороться за победу в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал наставника венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова после жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, заявив, что команда российского специалиста может побороться за победу в турнире.
«Очень хочу, чтобы Черчесов поддержал имидж российского тренерского цеха и двигался дальше. Он максималист, в его характере есть всё, чтобы бороться за самые высокие места. Станислав умеет работать с людьми, у него железная воля и сильный характер.
Не очень внимательно слежу за «Байером», но точно знаю, что Черчесов даст бой и в этом противостоянии продумает всё до мелочей. «Ференцварош» уже забрался достаточно высоко. Конечно, они могут побороться за победу в Лиге Европы, но нельзя гарантировать, что это точно произойдёт», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».
- 25 февраля 2023
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