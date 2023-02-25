«Волга» — «Зенит»: Бакаев открыл счёт в матче

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев открыл счёт в проходящем в эти минуты матче Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (1:0).

Полузащитник смог отличиться на 33-й минуте встречи. После долгого розыгрыша бразильский футболист петербуржцев Вендел сделал навес в штрафную, куда вбежал Бакаев и головой замкнул пас бразильца.

Встреча проходит в Ульяновске, на стадионе «Труд имени Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, «Зенит» попал в Путь регионов, заняв третье место в группе со «Спартаком», самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». «Волга» добралась до четвертьфинала турнира, обыграв казанский «Рубин» (2:1), нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) и краснодарскую «Кубань» (2:1).